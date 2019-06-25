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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн/доллар

Киев • УНН

 • 7728 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. На 25 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 июня установлены на таком уровне:

26.191201 грн за доллар;

29.842254 грн за евро;

0.416330 за российский рубль;

33.393671 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 июня курс всех валют вырос, а доллара снизился.

Украинские Национальные Новости

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