Официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. На 25 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 июня установлены на таком уровне:
26.191201 грн за доллар;
29.842254 грн за евро;
0.416330 за российский рубль;
33.393671 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 июня курс всех валют вырос, а доллара снизился.