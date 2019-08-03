Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,35 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На 3 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,35 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 серпня встановлені на такому рівні:
25.349919 грн за долар;
27.978706 грн за євро;
0.397120 грн за російський рубль;
30.695234 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 серпня курс усіх зазначених валют не змінився.