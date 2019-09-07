Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,31 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На 7 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,31 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 7 вересня встановлені на такому рівні:
25.310639 грн за долар;
27.988505 грн за євро;
0.383190 грн за російський рубль;
31.244144 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 вересня курс всіх зазначених валют не змінився.