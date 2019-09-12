Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,97 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. На 12 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,97 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 вересня встановлені на такому рівні:
24.968816 грн за долар;
27.473188 грн за євро;
0.381600 грн за російський рубль;
30.822690 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 вересня курс всіх зазначених валют зріс.