Официальный курс гривны установлен на уровне 24,97 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. На 12 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 сентября установлены на таком уровне:
24.968816 грн за доллар;
27.473188 грн за евро;
0.381600 грн за российский рубль;
30.822690 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 сентября курс всех указанных валют вырос.