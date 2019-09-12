Официальный курс гривны установлен на уровне 24,97 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 сентября установлены на таком уровне:

24.968816 грн за доллар;

27.473188 грн за евро;

0.381600 грн за российский рубль;

30.822690 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 11 сентября курс всех указанных валют вырос.