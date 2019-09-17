Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,77 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На 17 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,77 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 вересня встановлені на такому рівні:
24.771443 грн за долар;
27.325379 грн за євро;
0.388100 грн за російський рубль;
30.872646 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 вересня курс усіх зазначених валют зріс, окрім євро, курс якого — впав.