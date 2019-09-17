Официальный курс гривны установлен на уровне 24,77 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На 17 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,77 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 сентября установлены на таком уровне:
24.771443 грн за доллар;
27.325379 грн за евро;
0.388100 грн за российский рубль;
30.872646 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 сентября курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого — упал.