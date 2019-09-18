Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,76 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. На 18 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,76 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 вересня встановлені на такому рівні:
24.764520 грн за долар;
27.305360 грн за євро;
0.386210 грн за російський рубль;
30.744778 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 вересня курс усіх зазначених валют впав.