Официальный курс гривны установлен на уровне 24,76 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. На 18 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,76 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 сентября установлены на таком уровне:
24.764520 грн за доллар;
27.305360 грн за евро;
0.386210 грн за российский рубль;
30.744778 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 сентября курс всех указанных валют упал.