Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,53 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На 11 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,53 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 11 жовтня встановлені на такому рівні:
24.530569 грн за долар;
27.057218 грн за євро;
0.378900 грн за російський рубль;
30.011888 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 10 жовтня курс усіх зазначених валют впав.