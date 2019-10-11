Официальный курс гривны установлен на уровне 24,53 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. На 11 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,53 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 октября установлены на таком уровне:
24.530569 грн за доллар;
27.057218 грн за евро;
0.378900 грн за российский рубль;
30.011888 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 октября курс всех указанных валют упал.