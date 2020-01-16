Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,98 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На 16 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,98 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 січня встановлені на такому рівні:
23,982100 грн за долар;
26,726900 грн за євро;
0,389850 грн за російський рубль;
31,189900 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 січня курс долара та рубля впав, коли фунт та євро зросли.