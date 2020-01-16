Официальный курс гривны установлен на уровне 23,98 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. На 16 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 января установлены на таком уровне:
23,982100 грн за доллар;
26,726900 грн за евро;
0,389850 грн за российский рубль;
31,189900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 января курс доллара и рубля упал, когда фунт и евро выросли.