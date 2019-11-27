Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,98 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На 27 листопада 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,98 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 листопада встановлені на такому рівні:
23.982702 грн за долар;
26.428938 грн за євро;
0.374590 грн за російський рубль;
30.833504 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 листопада курс усіх зазначених валют впав.