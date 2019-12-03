Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,96 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На 3 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,96 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 грудня встановлені на такому рівні:
23.957354 грн за долар;
26.408191 грн за євро;
0.371950 грн за російський рубль;
30.988983 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 грудня курс долара і рубля знизився, а євро і фунта зріс.