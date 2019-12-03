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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,96 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,96 грн/долар

Київ • УНН

 • 11625 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. На 3 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,96 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 грудня встановлені на такому рівні:

23.957354 грн за долар;

26.408191 грн за євро;

0.371950 грн за російський рубль;

30.988983 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 2 грудня курс долара і рубля знизився, а євро і фунта зріс.

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