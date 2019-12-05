Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,93 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На 5 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,93 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 грудня встановлені на такому рівні:
23.930282 грн за долар;
26.517145 грн за євро;
0.372780 грн за російський рубль;
31.340439 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 грудня курс долара та рубля знизився, усіх інших вказаних валют - зріс.