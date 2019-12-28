Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,68 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На 28 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,68 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 грудня встановлені на такому рівні:
23.686200 грн за долар;
26.422000 грн за євро;
0.381600 грн за російський рубль;
31.020600 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 грудня курс всіх вказаних валют зріс.