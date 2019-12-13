Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,56 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На 13 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,56 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 грудня встановлені на такому рівні:
23.563276 грн за долар;
26.242420 грн за євро;
0.372690 грн за російський рубль;
31.034083 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 грудня курс всіх валют зріс, крім долара, який знизився.