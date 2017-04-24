Офіцеру Миколаївського обл. військкомату, затриманому на хабарі, обрали запобіжний захід

“22 квітня за клопотанням військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України Центральний райсуд м.Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику начальника відділу комплектування та призову Миколаївського обласного військового комісаріату. В якості альтернативи судом визначена можливість внесення застави в сумі 500 тис. грн”, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, що 22 квітня УНН повідомляв, що офіцер обласного військомату попався на хабарі у Миколаєві.