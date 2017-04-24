Офицеру Николаевского обл. военкомата, задержанному на взятке, избрали меру пресечения

"22 апреля по ходатайству военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона Украины Центральный райсуд г.Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителю начальника отдела комплектования и призыва Николаевского областного военного комиссариата. В качестве альтернативы судом определена возможность внесения залога в сумме 500 тыс. грн ", - рассказали в ведомстве.

Напомним, что 22 апреля сообщал, что офицер областного военкомата попался на взятке в Николаеве .