Офіцерів запасу почнуть призивати до армії найближчими тижнями - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Офіцерів запасу почнуть призивати до армії за тиждень-два. Про це повідомив представник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
“Зараз наказ перебуває у Міністерстві юстиції на державній реєстрації. Орієнтовно до кінця тижня він має бути зареєстрований. Далі буде процедура надання відповідних розпоряджень до військкоматів — це також займе один-два дні”, — розповів Ю.Венскович.
Таким чином, за його словами, за тиждень-два розпочнеться призов офіцерів запасу.
Ю.Венскович відзначив, що кількість офіцерів, яких набиратимуть, невелика, “про тисячі мова не йде”. При цьому призиватимуть офіцерів за військовими спеціальностями, щодо яких у армії існує некомплект.
За його словами, нестача молодших офіцерів у ЗСУ не є критичною.
“Не можна говорити про якийсь великий некомплект. Життя не стоїть на місці — у когось закінчується контракт і він звільняється, хтось переходить на вищі посади. Тобто, йде переміщення по кар’єрним щаблям і відповідно звільняються посади первинних офіцерів”, — пояснив прес-офіцер.
Нагадаємо, 30 травня міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов на військову службу офіцерів запасу.
Відповідно до наказу міністра оборони строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу становить 18 місяців.