Офицеров запаса начнут призывать в армию в ближайшие недели - Минобороны

"Сейчас приказ находится в Министерстве юстиции на государственной регистрации. Ориентировочно к концу недели он должен быть зарегистрирован. Далее следует процедура предоставления соответствующих распоряжений в военкоматы - это также займет один-два дня", - рассказал Ю.Венскович.

Таким образом, по его словам, за неделю-две начнется призыв офицеров запаса.

Ю.Венскович отметил, что количество офицеров, которых будут набирать, небольшое, "о тысячах речь не идет". При этом призывать офицеров будут по военным специальностям, по которым в армии существует некомплект.

По его словам, нехватка младших офицеров в ВСУ не является критической.

"Нельзя говорить о каком-то большом некомплекте. Жизнь не стоит на месте - у кого-го заканчивается контракт и он увольняется, кто-то переходит на высшие должности. То есть, идет перемещение по карьерной лестнице и, соответственно, освобождаются должности первичных офицеров", - пояснил пресс-офицер.

Напомним, 30 мая министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса.

В соответствии с приказом министра обороны срок военной службы по призыву для лиц офицерского состава составляет 18 месяцев.