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Офіцерів ФСБ підозрюють у зломі 500 млн акаунтів Yahoo

Офіцерів ФСБ підозрюють у зломі 500 млн акаунтів Yahoo

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство юстиції США 15 березня висуне звинувачення у справі про злом 500 млн акаунтів Yahoo двом співробітникам ФСБ - Дмитру Докучаєву, який раніше був заарештований у справі про держзраду в ФСБ, і його начальнику Ігорю Щусіну. Про це повідомляє видання The Washington Post, передає УНН.

Згідно з документами розслідування, для атаки найняли двох хакерів: Олексія Білана і уродженця Казахстану, який має канадське громадянство – Кірма Баратова.

Напередодні К.Баратов був заарештований в Канаді за звинуваченням в хакерських атаках, шахрайстві в мережі і шпигунстві, пише Washington Post. Джерело видання розповів, що звинувачення може бути пов'язано зі зломом до 1 млрд акаунтів користувачів Yahoo або з іншого кібератакою, якої зазнали 500 млн акаунтів електронної пошти Yahoo.

Джерело видання підкреслює, що звинувачення на адресу співробітників ФСБ ніяк не пов'язані з розслідуванням про втручання Росії в президентські вибори в США, які пройшли кілька місяців тому.

Як повідомляв УНН, ФСБ РФ заявила про підготовку кібератак іноземних спецслужб на фінансову систему Росії.

Українські Національні Новини

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