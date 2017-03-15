Офицеров ФСБ подозревают во взломе 500 млн аккаунтов Yahoo

Согласно документам расследования, для атаки наняли двух хакеров: Алексея Билана и уроженца Казахстана, который имеет канадское гражданство - Кирма Баратова.

Накануне К.Баратов был арестован в Канаде по обвинению в хакерских атаках, мошенничестве в сети и шпионаже, пишет Washington Post. Источник рассказал, что обвинение может быть связано со взломом до 1 млрд аккаунтов пользователей Yahoo или с другой кибератакой, которой подверглись 500 млн аккаунтов электронной почты Yahoo.

Источник подчеркивает, что обвинения в адрес сотрудников ФСБ никак не связаны с расследованием о вмешательстве России в президентские выборы в США, которые прошли несколько месяцев назад.

Как сообщал УНН, ФСБ РФ заявила о подготовке кибератак иностранных спецслужб на финансовую систему России.