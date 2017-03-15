Офицеров ФСБ подозревают во взломе 500 млн аккаунтов Yahoo
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство юстиции США 15 марта предъявит обвинение по делу о взломе 500 млн аккаунтов Yahoo двум сотрудникам ФСБ - Дмитрию Докучаеву, который ранее был арестован по делу о госизмене в ФСБ, и его начальнику Игорю Щусину. Об этом сообщает издание The Washington Post, передает УНН.
Согласно документам расследования, для атаки наняли двух хакеров: Алексея Билана и уроженца Казахстана, который имеет канадское гражданство - Кирма Баратова.
Накануне К.Баратов был арестован в Канаде по обвинению в хакерских атаках, мошенничестве в сети и шпионаже, пишет Washington Post. Источник рассказал, что обвинение может быть связано со взломом до 1 млрд аккаунтов пользователей Yahoo или с другой кибератакой, которой подверглись 500 млн аккаунтов электронной почты Yahoo.
Источник подчеркивает, что обвинения в адрес сотрудников ФСБ никак не связаны с расследованием о вмешательстве России в президентские выборы в США, которые прошли несколько месяцев назад.
Как сообщал УНН, ФСБ РФ заявила о подготовке кибератак иностранных спецслужб на финансовую систему России.