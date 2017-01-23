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Офіцер з Одещини привласнив велику кількість зброї, перебуваючи в зоні АТО

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 23 січня. УНН. Військовою прокуратурою Південного регіону скеровано до суду обвинувальний акт щодо помічника начальника штабу – начальника розвідки батальйону військової частини за привласнення та незаконне поводження зі зброєю і вибуховими речовинами. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону.

Слідством установлено, що зазначений офіцер, перебуваючи в районі проведення антитерористичної операції поблизу с. Козаче Станично-Луганського району Луганської області у період з листопада 2015 р. по жовтень 2016 р. без передбаченого законом дозволу незаконно придбав та транспортував на службовому та особистому автотранспорті у великій кількості бойові припаси та вибухові речовини на Одещину. Зокрема, в арсеналі зловмисника правоохоронцями знайдено патрони різного калібру, запали, осколкові гранати, тротилові шашки та інші вибухові речовини.

“Зазначена особа з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, перебуваючи на території однієї з військових частин привласнив належну частині зброю, зокрема, підствольний гранатомет”, — зазначили у відомстві.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин) КК України. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

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