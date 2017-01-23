Офицер из Одесской области присвоил большое количество оружия, находясь в зоне АТО

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ОДЕССА-КИЕВ. 23 января. УНН. Военной прокуратурой Южного региона направлен в суд обвинительный акт в отношении помощника начальника штаба - начальника разведки батальона воинской части за присвоение и незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

Следствием установлено, что указанный офицер, находясь в районе проведения антитеррористической операции вблизи с. Казак Станично-Луганского района Луганской области в период с ноября 2015 года по октябрь 2016 года без предусмотренного законом разрешения незаконно приобрел и транспортировал на служебном и личном автотранспорте в большом количестве боеприпасы и взрывчатые вещества в Одесскую область. В частности, в арсенале злоумышленника правоохранителями найдены патроны различного калибра, запалы, осколочные гранаты, тротиловые шашки и другие взрывчатые вещества.

"Указанное лицо из корыстных побуждений, путем злоупотребления служебным положением, находясь на территории одной из воинских частей присвоило надлежащее части оружие, в частности, подствольный гранатомет", - отметили в ведомстве.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ) УК Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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