Офіцер прострелив ногу п’яному агресивному військовослужбовцю – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Офіцер застосував зброю до агресивно налаштованого п’яного військовослужбовця, перед цим зробив три попереджувальні постріли вгору, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО у Facebook.
Як повідомили у прес-центрі АТО, у розташуванні одного з підрозділів, що входять до складу сил АТО, група військовослужбовців у стані алкогольного сп’яніння, відмовилась виконувати наказ командира та поводила себе агресивно.
«Така поведінка військовослужбовців становила реальну загрозу життю та здоров’ю офіцера. Реагуючи на ситуацію, командир підрозділу здійснивши три попереджувальні постріли у повітря, а згодом попереджувальні постріли у землю, здійснив постріл по ногах агресивного нетверезого військовослужбовця», - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовця, за інформацією штабу АТО, доставили до лікарні міста Бахмут, де надали необхідну медичну допомогу та встановили діагноз: «вогнепальне кульове поранення нижньої третини правої гомілки нижньої стопи».
«Водночас лікарями медичного закладу засвідчено, що під час поранення «постраждалий» перебував у стані алкогольного сп’яніння, в його крові було виявлено 1,29 проміле алкоголю», - уточнили у штабі.
У прес-центрі штабу АТО додали, що на місці події працюють представники військової комендатури міста Бахмут та оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області.
Нагадаємо, з початку доби 10 квітня в зоні проведення АТО бойовики 28 разів обстріляли сили АТО і двоє українських військових отримали поранення.