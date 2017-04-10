Офицер прострелил ногу пьяному агрессивному военнослужащему - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Офицер применил оружие против агрессивно настроенного пьяного военнослужащего, перед этим сделав три предупредительных выстрела вверх, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Как сообщили в пресс-центре АТО, в расположении одного из подразделений, входящих в состав сил АТО, группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно.
“Такое поведение военнослужащих составляло реальную угрозу жизни и здоровью офицера. Реагируя на ситуацию, командир подразделения осуществив три предупредительных выстрела в воздух, а затем предупредительные выстрелы в землю, выстрелил по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего”, - говорится в сообщении.
Военнослужащего, по информации штаба АТО, доставили в больницу Бахмут, где оказали необходимую медицинскую помощь и поставили диагноз: “огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени нижней стопы”.
“Вместе с тем врачами медицинского учреждения засвидетельствовано, что при ранении ”пострадавший“ находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя”, — уточнили в штабе.
В пресс-центре штаба АТО добавили, что на месте происшествия работают представители военной комендатуры города Бахмут и оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Напомним, с начала суток 10 апреля в зоне проведения АТО боевики 28 раз обстреляли силы АТО и двое украинских военных получили ранения.