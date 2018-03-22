Офіцер поліції на Львівщині "погорів" на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили оперуповноваженого кримінальної поліції Мостиського районного відділення поліції Львівської області на хабарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Старший лейтенант вимагав з місцевого жителя триста доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство", - уточнили у відомстві.
Поліцейського затримали на одному з автосервісів райцентру після одержання усієї суми неправомірної вигоди.
Наразі тривають слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, прокуратура АРК разом із СБУ затримала начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції та головного архітектора міста Васильків при отриманні хабара.