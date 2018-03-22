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Офіцер поліції на Львівщині "погорів" на хабарі

Офіцер поліції на Львівщині "погорів" на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили оперуповноваженого кримінальної поліції Мостиського районного відділення поліції Львівської області на хабарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Старший лейтенант вимагав з місцевого жителя триста доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство", - уточнили у відомстві.

Поліцейського затримали на одному з автосервісів райцентру після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, прокуратура АРК разом із СБУ затримала начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції та головного архітектора міста Васильків при отриманні хабара.

Українські Національні Новини

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