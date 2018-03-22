Офицер полиции Львовской области "погорел" на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили оперуполномоченного криминальной полиции Мостиского районного отделения полиции Львовской области на взятке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Старший лейтенант требовал с местного жителя триста долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество", - уточнили в ведомстве.
Полицейского задержали на одном из автосервисов райцентра после получения всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, прокуратура АРК совместно с СБУ задержала начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и главного архитектора города Васильков при получении взятки.