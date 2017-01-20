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Офісна будівля горіла в Києві

Офісна будівля горіла в Києві

Київ • УНН

 • 9662 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховій офісній будівлі в Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

Сьогодні, 20 січня о 06:12 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій офісній будівлі на території одного з підприємств по вул. Клеманській, Дарницького району Києва.

Як виявилось, пожежа виникла в коридорі загального користування на стіні в місці розташування розетки. Швидкому поширенню полум’я сприяла пластикова обшивка стін коридору, горіння супроводжувалось інтенсивним задимленням. В результаті загоряння знищено покрівлю та перекриття на площі 250 кв. м, пошкоджено оздоблення стін, офісна техніка та меблі.

Ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення електропроводів, проте остаточну причину встановить слідство.

Жертв та постраждалих під час пожежі немає.

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