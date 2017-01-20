Офісна будівля горіла в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховій офісній будівлі в Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
Сьогодні, 20 січня о 06:12 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій офісній будівлі на території одного з підприємств по вул. Клеманській, Дарницького району Києва.
Як виявилось, пожежа виникла в коридорі загального користування на стіні в місці розташування розетки. Швидкому поширенню полум’я сприяла пластикова обшивка стін коридору, горіння супроводжувалось інтенсивним задимленням. В результаті загоряння знищено покрівлю та перекриття на площі 250 кв. м, пошкоджено оздоблення стін, офісна техніка та меблі.
Ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення електропроводів, проте остаточну причину встановить слідство.
Жертв та постраждалих під час пожежі немає.