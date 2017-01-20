Офисное здание горело в Киеве

Сегодня, 20 января в 6:12 к спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном офисном здании на территории одного из предприятий по ул. Клеманская, Дарницкого района Киева.

Как оказалось, пожар возник в коридоре общего пользования на стене в месте расположения розетки. Быстрому распространению пламени способствовала пластиковая обшивка стен коридора, горение сопровождалось интенсивным задымлением. В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие на площади 250 кв. м, повреждена отделка стен, офисная техника и мебель.

Вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводов, однако окончательную причину установит следствие.

Жертв и пострадавших при пожаре нет.