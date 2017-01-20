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Офисное здание горело в Киеве

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в одноэтажном офисном здании в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Киева.

Сегодня, 20 января в 6:12 к спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном офисном здании на территории одного из предприятий по ул. Клеманская, Дарницкого района Киева.

Как оказалось, пожар возник в коридоре общего пользования на стене в месте расположения розетки. Быстрому распространению пламени способствовала пластиковая обшивка стен коридора, горение сопровождалось интенсивным задымлением. В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие на площади 250 кв. м, повреждена отделка стен, офисная техника и мебель.

Вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводов, однако окончательную причину установит следствие.

Жертв и пострадавших при пожаре нет.

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