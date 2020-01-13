Офіс Генерального передав до суду справу щодо суддів Майдану

ukru
04:30 • 25269 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 104276 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 158694 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 256477 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 257777 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253750 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235282 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203820 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186014 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146221 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.9 м/с
57 %
757 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 34429 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 54133 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 44601 перегляди
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 21288 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 47696 перегляди
Публікації
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 2180 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 256477 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 257777 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253750 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 235282 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 84552 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 33343 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141588 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154874 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114170 перегляди
Актуальне
Офіс Генерального передав до суду справу щодо суддів Майдану

Офіс Генерального передав до суду справу щодо суддів Майдану

Київ • УНН

 • 11076 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора направив до Солом’янського райсуду Києва обвинувальний акт стосовно трьох колишніх суддів Апеляційного суду Києва, які обвинувачуються у постановленні завідомо неправосудної ухвали щодо одного з активістів Майдану. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“Офіс Генерального прокурора скерував до Солом’янського райсуду Києва обвинувальний акт стосовно трьох колишніх суддів Апеляційного суду Києва, які обвинувачуються у постановленні завідомо неправосудної ухвали (ч. 2 ст. 375 КК України) та втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 1 ст. 376-1 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, колегія у складі вказаних суддів Апеляційного суду Києва умисно постановила завідомо неправосудну ухвалу та, за відсутності у матеріалах справи будь-яких доказів, залишила під вартою громадянина за підозрою в активній участі у масових заворушеннях 19-24 січня 2014 року в районі Європейської площі та вулиці Грушевського у Києві. Проте матеріалами кримінального провадження не підтверджено факт перебування зазначеного громадянина в районі масових акцій протесту та участі у них.

“На теперішній час районними судами Києва та Київської області здійснюється судовий розгляд обвинувальних актів стосовно слідчих, прокурорів, які незаконно затримали та притягнули до кримінальної відповідальності двох осіб, у тому числі й вказаного громадянина. Також судом розглядається обвинувальний акт стосовно слідчого судді Солом’янського районного суду Києва, яка своєю неправосудною ухвалою застосувала до нього найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, ДБР утвердило підрозділ з розслідування “справ Майдану”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74