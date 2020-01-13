Офіс Генерального передав до суду справу щодо суддів Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора направив до Солом’янського райсуду Києва обвинувальний акт стосовно трьох колишніх суддів Апеляційного суду Києва, які обвинувачуються у постановленні завідомо неправосудної ухвали щодо одного з активістів Майдану. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“Офіс Генерального прокурора скерував до Солом’янського райсуду Києва обвинувальний акт стосовно трьох колишніх суддів Апеляційного суду Києва, які обвинувачуються у постановленні завідомо неправосудної ухвали (ч. 2 ст. 375 КК України) та втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 1 ст. 376-1 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
За версією слідства, колегія у складі вказаних суддів Апеляційного суду Києва умисно постановила завідомо неправосудну ухвалу та, за відсутності у матеріалах справи будь-яких доказів, залишила під вартою громадянина за підозрою в активній участі у масових заворушеннях 19-24 січня 2014 року в районі Європейської площі та вулиці Грушевського у Києві. Проте матеріалами кримінального провадження не підтверджено факт перебування зазначеного громадянина в районі масових акцій протесту та участі у них.
“На теперішній час районними судами Києва та Київської області здійснюється судовий розгляд обвинувальних актів стосовно слідчих, прокурорів, які незаконно затримали та притягнули до кримінальної відповідальності двох осіб, у тому числі й вказаного громадянина. Також судом розглядається обвинувальний акт стосовно слідчого судді Солом’янського районного суду Києва, яка своєю неправосудною ухвалою застосувала до нього найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, ДБР утвердило підрозділ з розслідування “справ Майдану”.