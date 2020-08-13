Одужавши від коронавірусу: Джокович візьме участь на "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Перший номер чоловічого світового рейтингу АТР серб Новак Джокович вирішив взяти участь у заключному турнірі сезону категорії “Великого шолому” — Відкритому чемпіонаті США з тенісу (“US Open”), інформує УНН з посиланням на Instagram тенісиста.
Серб в активі якого вже 17 трофеїв головних тенісних турнірів планети поведе боротьбу на “US Open” та турнірі категорії “Мастерс-1000” в Нью-Йорку.
“Я радий повідомити, що буду змагатися на „Мастерсі“ в Нью-Йорку і на „US Open“ в цьому році. Це було непросте рішення, беручи до уваги всі перешкоди і труднощі з багатьох сторін. Але перспектива виступати знову надихає мене”, — сказав популярний тенісист.
Примітно, що Джокович заразився коронавірусом цього літа і встиг одужати.
Зазначимо, що на “US Open” цього року не зіграє минулорічний чемпіон Рафаель Надаль, а також інші зірки світового тенісу — Роджер Федерер, Стен Ваврінка, Гаель Монфіс, Ешлі Барті, Еліна Світоліна.