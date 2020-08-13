Выздоровев от коронавируса: Джокович примет участие на "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Первый номер мужского мирового рейтинга АТР серб Новак Джокович решил принять участие в заключительном турнире сезона категории “Большого шлема” — Открытом чемпионате США по теннису (“US Open”), информирует УНН со ссылкой на Instagram теннисиста.
Серб в активе которого уже 17 трофеев главных теннисных турниров планеты поведет борьбу на “US Open” и турнире категории “Мастерс-1000” в Нью-Йорке.
“Я рад сообщить, что буду соревноваться на „Мастерсе“ в Нью-Йорке и на „US Open“ в этом году. Это было непростое решение, учитывая все препятствия и трудности с многих сторон. Но перспектива выступать снова вдохновляет меня”, — сказал популярный теннисист.
Примечательно, что Джокович заразился коронавирусом этим летом и успел выздороветь.
Отметим, что на “US Open” в этом году не сыграет прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль, а также другие звезды мирового тенниса — Роджер Федерер, Вавринка, Гаэль Монфис, Эшли Барти, Элина Свитолина.