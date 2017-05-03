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Одразу двоє гравців з Миколаївщини стали переможцями лотереї “Лото-Забава”

Київ • УНН

 • 9866 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Одразу двоє гравців з Миколаївщини виграли грошові призи у лотерею “Лото-Забава”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Одразу двоє гравців з Миколаївщини стали переможцями лотереї “Лото-Забава”

“Крутити колесо "Щасливого номеру" до студії приїхав Петро Задорожний, який зірвав максимальний приз конкурсу — 50 тис. гривень. Поділившись своєю історією з ведучими, чоловік розказав, що на цьому місці, біля колеса, мала б стояти його дружина — Валентина Олексіївна, яка є більш завзятим лотерейним гравцем у родині, аніж він. Проте так сталось, що вона нещодавно зламала ногу та не змогла приїхати на прямий ефір "Лото-Забава", тому своє перше вітання зі студії Петро Павлович передав саме дружині, яка у цей час вболівала за нього перед екраном телевізора.

Другим щасливчиком з Миколаївської області стала Тетяна Буряк, яка перебувала у синьому призовому секторі та назвала літеру "Б", за якою й ховався один з крупних призів конкурсу "Полювання за грошима" — 40 тис. гривень", — розповіли в “М.С.Л.”.

Водночас, головний приз — кросовер JACS2, грошовий еквівалент якого становить 400 000 гривень, дістався киянці Анастасії. 16-ий автомобіль року, не рахуючи акційні авто, ховався за буквою “Р”, повідомили в “М.С.Л”.

“Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ щиро вітає всіх переможців тиражу № 925 та очікує щасливчиків для оформлення призів у найближчих офіційних представництвах.

А щоб узяти участь у черговому розіграші „Лото-Забава“, що відбудеться 7 травня, потрібно придбати білет за 10 гривень або зі "Щасливим номером" за 15 гривень. До речі, зробити це можна навіть не виходячи з дому чи офісу. Варто лише перейти за цим посиланням: https://igra.msl.ua/lotozabava/uk та купити свій лотерейний білет онлайн”, — зазначив оператор державних лотерей.

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