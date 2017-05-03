Сразу двое игроков из Николаева стали победителями лотереи "Лото-Забава"

“Крутить колесо „Счастливого номера“ в студию приехал Петр Задорожный, который сорвал максимальный приз конкурса — 50 тыс. гривен. Поделившись своей историей с ведущими, мужчина рассказал, что на этом месте, возле колеса, должна стоять его жена — Валентина Алексеевна, которая является более упорным лотерейным игроком в семье, чем он. Однако так случилось, что она недавно сломала ногу и не смогла приехать на прямой эфир „Лото-Забава“, поэтому свое первое приветствие из студии Петр Павлович передал именно жене, которая в это время болела за него перед экраном телевизора.

Вторым счастливчиком из Николаевской области стала Татьяна Буряк, которая находилась в синем призовом секторе и назвала букву „Б“, за которой и прятался один из крупных призов конкурса „Охота за деньгами“ — 40 тыс. гривен”, — рассказали в “М.С.Л.”.

В то же время, главный приз — кроссовер JACS2, денежный эквивалент которого составляет 400 000 гривен, достался киевлянке Анастасии. 16-й автомобиль года, не считая акционные авто, прятался за буквой “Р”, сообщили в “М.С.Л”.

“Оператор государственных лотерей „М.С.Л.“ поздравляет всех победителей тиража № 925 и ожидает счастливчиков для оформления призов в ближайших официальных представительствах.

А чтобы принять участие в очередном розыгрыше „Лото-Забава“, который состоится 7 мая, нужно приобрести билет за 10 гривен или со „Счастливым номером“ за 15 гривен. Кстати, сделать это можно даже не выходя из дома или офиса. Стоит лишь перейти по этой ссылке: https://igra.msl.ua/lotozabava/uk и купить свой лотерейный билет онлайн”, - отметил оператор государственных лотерей.