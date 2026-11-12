Одразу четверо гравців лондонського "Челсі" отримали сертифікати від "Книги рекордів Гіннеса"

Четверо представників лондонського "Челсі" отримали сертифікати від Книги рекордів Гіннеса, зокрема двоє представників чоловічої команди Коул Палмер та Естеван, а також дві представниці жіночої команди - Ханна Гемптон та Манака Мацукубо, передає УНН.

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"Напередодні виходу нового видання "Книги рекордів Гіннеса: Футбольна версія 2027" суддя GWR Вілл Манфорд відвідав тренувальний центр "Кобхем", щоб зустрітися з рекордсменами з чоловічої та жіночої команд "Челсі", а також відсвяткувати їхнє включення до "Класу ’27", нашого списку найяскравіших молодих талантів світового футболу. Вілл вручив зіркам сертифікати та примірники видання "Football Edition", - йдеться у повідомленні.

Так, сертифікат від Книги отримав атакувальний півзахисник Коул Палмер за найшвидший ідеальний хет-трик в історії АПЛ. 15 квітня 2024 року Палмер відзначився трьома голами у ворота "Евертона", забивши лівою та правою ногою, а також головою.

"Разом із Коулом сертифікат наймолодшого володаря нагороди "Золотого м’яча" у Бразилії отримав Естеван. Цьому талановитому фланговому гравцеві було всього 17 років і 229 днів, коли він отримав нагороду найкращого гравця бразильської Серії А після проривного сезону у складі "Палмейраса". З огляду на те, що серед попередніх володарів "Бола-де-Оуру" є такі легенди футболу, як Роналдіньо та Неймар, не дивно, що "Челсі" поспішив підписати з ним контракт", - зазначили у Книзі.

Воротарка жіночої команди "Челсі" Ханна Гемптон отримала сертифікат від Книги, як наймолодша воротарка, що зіграла 100 матчів у WSL. Їй було 23 роки та 353 дні, коли 3 листопада 2024 року у матчі проти "Евертона" вона досягла позначки в 100 ігор у англійській лізі.

Окрім того, цього року разом із Ханною у складі "Челсі" гратиме Манака Мацукубо — яскраве літнє придбання з Національної жіночої футбольної ліги. Ця молода японська зірка перетнула Атлантику, вже встановивши рекорд у США: у віці 21 року та 81 дня вона забила три голи за "Норт-Кароліна Кураж" у матчі проти "Бей ФК", ставши наймолодшою авторкою хет-трику в історії Національної жіночої футбольної ліги.

Нагадаємо

Англійський півзахисник лондонського "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнаки. Молодий талант "канонірів" став наймолодшим дебютантом у Лізі чемпіонів, а також наймолодшим автором гола в АПЛ.