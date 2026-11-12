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Одразу четверо гравців лондонського "Челсі" отримали сертифікати від "Книги рекордів Гіннеса"

Київ • УНН

 • 556 перегляди

Коул Палмер, Естеван, Ханна Гемптон і Манака Мацукубо відзначені рекордами у футболі. Сертифікати вручили в тренувальному центрі клубу.

Одразу четверо гравців лондонського "Челсі" отримали сертифікати від "Книги рекордів Гіннеса"

Четверо представників лондонського "Челсі" отримали сертифікати від Книги рекордів Гіннеса, зокрема двоє представників чоловічої команди Коул Палмер та Естеван, а також дві представниці жіночої команди - Ханна Гемптон та Манака Мацукубо, передає УНН. 

Деталі

"Напередодні виходу нового видання "Книги рекордів Гіннеса: Футбольна версія 2027" суддя GWR Вілл Манфорд відвідав тренувальний центр "Кобхем", щоб зустрітися з рекордсменами з чоловічої та жіночої команд "Челсі", а також відсвяткувати їхнє включення до "Класу ’27", нашого списку найяскравіших молодих талантів світового футболу. Вілл вручив зіркам сертифікати та примірники видання "Football Edition", - йдеться у повідомленні.

Так, сертифікат від Книги отримав атакувальний півзахисник Коул Палмер за найшвидший ідеальний хет-трик в історії АПЛ. 15 квітня 2024 року Палмер відзначився трьома голами у ворота "Евертона", забивши лівою та правою ногою, а також головою. 

"Разом із Коулом сертифікат наймолодшого володаря нагороди "Золотого м’яча" у Бразилії отримав Естеван. Цьому талановитому фланговому гравцеві було всього 17 років і 229 днів, коли він отримав нагороду найкращого гравця бразильської Серії А після проривного сезону у складі "Палмейраса". З огляду на те, що серед попередніх володарів "Бола-де-Оуру" є такі легенди футболу, як Роналдіньо та Неймар, не дивно, що "Челсі" поспішив підписати з ним контракт", - зазначили у Книзі. 

Воротарка жіночої команди "Челсі" Ханна Гемптон отримала сертифікат від Книги, як наймолодша воротарка, що зіграла 100 матчів у WSL. Їй було 23 роки та 353 дні, коли 3 листопада 2024 року у матчі проти "Евертона" вона досягла позначки в 100 ігор у англійській лізі.

Окрім того, цього року разом із Ханною у складі "Челсі" гратиме Манака Мацукубо — яскраве літнє придбання з Національної жіночої футбольної ліги. Ця молода японська зірка перетнула Атлантику, вже встановивши рекорд у США: у віці 21 року та 81 дня вона забила три голи за "Норт-Кароліна Кураж" у матчі проти "Бей ФК", ставши наймолодшою авторкою хет-трику в історії Національної жіночої футбольної ліги. 

Нагадаємо

Англійський півзахисник лондонського "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнаки. Молодий талант "канонірів" став наймолодшим дебютантом у Лізі чемпіонів, а також наймолодшим автором гола в АПЛ.  

Павло Башинський

Спорт