Сразу четыре игрока лондонского «Челси» получили сертификаты от «Книги рекордов Гиннесса»

Четверо представителей лондонского «Челси» получили сертификаты от Книги рекордов Гиннесса, в частности двое представителей мужской команды — Коул Палмер и Эстеван, а также две представительницы женской команды — Ханна Хэмптон и Манака Мацукубо, передает УНН.

Детали

«Накануне выхода нового издания „Книги рекордов Гиннесса: Футбольная версия 2027“ судья GWR Уилл Манфорд посетил тренировочный центр „Кобхэм“, чтобы встретиться с рекордсменами мужской и женской команд „Челси“, а также отпраздновать их включение в „Класс ’27“, наш список самых ярких молодых талантов мирового футбола. Уилл вручил звездам сертификаты и экземпляры издания „Football Edition“, — говорится в сообщении.

Так, сертификат от Книги получил атакующий полузащитник Коул Палмер за самый быстрый идеальный хет-трик в истории АПЛ. 15 апреля 2024 года Палмер забил три гола в ворота «Эвертона», поразив цель левой и правой ногой, а также головой.

«Вместе с Коулом сертификат самого молодого обладателя награды „Золотого мяча“ в Бразилии получил Эстеван. Этому талантливому фланговому игроку было всего 17 лет и 229 дней, когда он получил награду лучшему игроку бразильской Серии A после прорывного сезона в составе „Палмейраса“. Учитывая, что среди предыдущих обладателей „Бола-де-Оуру“ есть такие легенды футбола, как Роналдиньо и Неймар, неудивительно, что „Челси“ поспешил подписать с ним контракт», — отметили в Книге.

Вратарь женской команды «Челси» Ханна Хэмптон получила сертификат от Книги как самая молодая вратарь, сыгравшая 100 матчей в WSL. Ей было 23 года и 353 дня, когда 3 ноября 2024 года в матче против «Эвертона» она достигла отметки в 100 игр в английской лиге.

Кроме того, в этом году вместе с Ханной в составе «Челси» будет играть Манака Мацукубо — яркое летнее приобретение из Национальной женской футбольной лиги. Эта молодая японская звезда пересекла Атлантику, уже установив рекорд в США: в возрасте 21 года и 81 дня она забила три гола за «Норт-Каролина Кураж» в матче против «Бей ФК», став самым молодым автором хет-трика в истории Национальной женской футбольной лиги.

Напомним

Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Макс Доуман получил от Книги рекордов Гиннесса сразу три награды. Молодой талант «канониров» стал самым молодым дебютантом в Лиге чемпионов, а также самым молодым автором гола в АПЛ.