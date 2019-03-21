Одну з 80 спеціальних виборчих дільниць для військових ООС створять на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На Яворівському полігоні в Старичах, що у Львівській області, створять одну з 80-ти виборчих дільниць для голосування військовослужбовців операції Об’єднаних сил на виборах президента 31 березня. Зараз триває підготовчий процес її створення. Цю інформацію підтвердив начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Богдан Сеник, передає УНН.
“Наразі тривають всі підготовчі процеси згідно із законодавством щодо створення цієї спеціальної виборчої дільниці”, - відповів Богдан Сеник на питання журналіста чи утворена вже спеціальна виборча дільниця на Яворівському полігоні.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія утворила 80 спеціальних виборчих дільниць у винятковому випадку на території військових частин Об’єднаних сил: у Донецькій області – 65 дільниць в 10 виборчих округах; у Луганській області – 14 дільниць у 6 виборчих округах. Ще одна спеціальна виборча дільниця утворена на території Львівської області.
Як повідомляв УНН, військовослужбовці ООС голосуватимуть 31 березня у наметах.