Однорічна дитина загинула внаслідок пожежі на Волині

Учора, 9 січня, близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення, що у селі Дорогиничі на вулиці Зелена горить житловий будинок.

На місці події поліцейські з’ясували, що пожежа виникла в житловому будинку 25-річного місцевого мешканця, ймовірно, внаслідок короткого замикання новорічних освітлювальних гірлянд. Під час пожежі в будинку знаходився однорічний син господаря. Попередньо, дитина отримала термічні опіки та отруїлася чадним газом, що й призвело до смерті.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до ЄРДР за ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Триває досудове розслідування.