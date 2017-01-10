Годовалый ребенок погиб в результате пожара на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Волынской области во время пожара погиб годовалый ребенок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.
Вчера, 9 января, около 16:00 в полицию поступило сообщение, что в селе Дорогиничи на улице Зеленая горит жилой дом.
На месте происшествия полицейские выяснили, что пожар возник в жилом доме 25-летнего местного жителя, вероятно, в результате короткого замыкания новогодних осветительных гирлянд. Во время пожара в доме находился годовалый сын хозяина. Предварительно, ребенок получил термические ожоги и отравился угарным газом, что и привело к смерти.
Сведения по данному факту следственные внесли в ЕРДР по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Продолжается досудебное расследование.