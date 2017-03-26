Одноклубник О.Леня набрав 70 очок в матчі НБА

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У матчі регулярного чемпіонату НБА між “Фінікс Санс” та “Бостон Селтікс”, баскетболіст “Санс” Девін Букер відзначився унікальним досягненням, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.

Головний герой зустрічі 20-річний атакуючий захисник “Фінікса” Д.Букер заробив 70 очок (21/40 двоочкові, 4/11 триочкові, 24/26 штрафні). При цьому після першої половини зустрічі на його рахунку було лише 19 балів, але за дві наступні проміжки він набрав 51 очко.

“Таке трапляється нечасто. Особливо проти команди, яка грає в обороні так надійно, як „Бостон“. У першій половині суперник дуже щільно захищався, але я продовжував атакувати. Я був ультраагресивним, а партнери грали на мене. Вони ставили відмінні заслони, а інше було справою техніки”, — сказав американець.

Зауважимо, що український центровий “Фінікса” Олексій Лень за 25:35 хвилини на паркеті здобув 11 очок (4/5 двоочкові, 3/7 штрафні), 6 підбирань, 2 передачі та 2 блок-шоти.

Варто відзначити, що Д.Букер став всього лише шостим баскетболістом в історії НБА, який набирав не менше 70 очок за гру, але при цьому наймолодшим з них. Раніше цю позначку досягали Вілт Чемберлен (6 разів), Девід Томпсон, Елгін Бейлор, Девід Робінсон і Кобі Брайант (всі — по разу).

Примітно, що К.Браянт був останнім гравцем, якому вдалося набрати 70+. 22 січня 2006 року він набрав 81 очко.

Додамо також, рекорд НБА належить В.Чемберлену, який 2 березня 1962 року набрав 100 очок.

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