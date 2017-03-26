Одноклубник А.Леня набрал 70 очков в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В матче регулярного чемпионата НБА между "Финикс Санс" и "Бостон Селтикс", баскетболист "Санс" Девин Букер отметился уникальным достижением, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
Главный герой встречи 20-летний атакующий защитник "Финикса" Д.Букер заработал 70 очков (21/40 двухочковые, 4/11 трехочковые, 24/26 штрафные). При этом после первой половины встречи на его счету было всего 19 баллов, но за два следующих промежутка он набрал 51 очко.
Отметим, что украинский центровой "Финикса" Алексей Лень за 25:35 минуты на паркете одержал 11 очков (4/5 двухочковые, 3/7 штрафные), 6 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота.