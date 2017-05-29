Однокімнатна квартира в скандинавському містечку коштує 16,5 тис. дол. США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Однокімнатна квартира в одному з найбільших житлових комплексів України - ЖК “Scandia” коштує від 434 тис. грн, що еквівалентно близько 16,5 тис. дол. за сьогоднішнім курсом НБУ (26,34 грн), повідомляє УНН.
За такі кошти забудовник пропонує квартиру (Тип: 1.3) загальною площею 38,31 квадратних метрів (житлова площа — 15,00 квадратних метрів, кухня — 10,95 квадратних метрів).
Проект ЖК “Scandia” загалом передбачає 100 житлових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово. Перша черга вводиться в експлуатацію вже в цьому році.
На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних.
Усі квартири будуть оснащені двоконтурними газовими котлами, індивідуальними лічильниками води, електроенергії та газу, які дозволять оптимізувати комунальні платежі.
Артезіанська вода в кранах буде придатна для пиття без додаткового очищення.
Для власників велосипедів, колясок та інших речей, які необов’язково і незручно зберігати в квартирах, передбачені місця для зберігання – спеціальні приміщення на поверхах.
Залежно від будинку, вікна виходять або у двір, або на озеро, або на лісопарк.
ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови досягатиме 80 га. Окрім житлових будинків, скандинавське містечко матиме власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.
Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул.Богунська.