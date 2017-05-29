Однокомнатная квартира в скандинавском городке стоит 16,5 тыс. долл. США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Однокомнатная квартира в одном из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК "Scandia" стоит от 434 тыс. грн, что эквивалентно около 16,5 тыс. долл. по сегодняшнему курсу НБУ (26,34 грн), сообщает УНН.
За такие деньги застройщик предлагает квартиру (Тип 1.3) общей площадью 38,31 квадратных метров (жилая площадь — 15,00 квадратных метров, кухня — 10,95 квадратных метров).
Проект ЖК “Scandia” в целом предусматривает 100 жилых домов, будут вводиться в эксплуатацию поочередно. Первая очередь вводится в эксплуатацию уже в этом году.
На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.
Все квартиры будут оснащены двухконтурными газовыми котлами, индивидуальными счетчиками воды, электроэнергии и газа, которые позволят оптимизировать коммунальные платежи.
Артезианская вода в кранах будет пригодна для питья без дополнительной очистки.
Для владельцев велосипедов, колясок и других вещей, которые необязательно и неудобно хранить в квартирах, предусмотрены места для хранения — специальные помещения на этажах.
В зависимости от дома, окна выходят или во двор, или на озеро, или на лесопарк.
ЖК “Scandia” строится по принципу “город в городе”. Общая площадь застройки будет достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавский городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.
Более подробную информацию о ЖК “Scandia” можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г.Бровары, ул.Богунская.