Одного з ватажків “Ісламської держави” знищили в Іраці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Іракська армія оголосила про знищення в передмісті Мосула одного з ватажків терористичного угрупування “Ісламська держава” Абу Анаса аш-Шішані, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Згідно з інформацією, уродженець Чечні був убитий в результаті авіаудару під Мосулом, де, за даними іракських військових, ховалася група бойовиків.
Як повідомляв УНН, уряд Австралії підтвердив затримання в Туреччині найбільш розшукуваного терориста країни — бойовика радикального угруповання “Ісламська держава” Ніла Пракаша.
Нагадаємо, за інформацією спецслужби Нідерландів у Європі перебуває 60-80 бойовиків угруповання “Ісламська держава”.