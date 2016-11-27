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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Один из главарей "Исламского государства" уничтожили в Ираке

Киев • УНН

 • 9095 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Иракская армия объявила об уничтожении в пригороде Мосула одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" Абу Анаса аш-Шишани, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Один из главарей "Исламского государства" уничтожили в Ираке

Согласно информации, уроженец Чечни был убит в результате авиаудара в Мосуле, где, по данным иракских военных, скрывалась группа боевиков.

Как сообщал УНН, правительство Австралии подтвердило задержание в Турции самого разыскиваемого террориста страны - боевика радикальной группировки "Исламское государство" Нила Пракаша.

Напомним, по информации спецслужбы Нидерландов в Европе находится 60-80 боевиков группировки "Исламское государство".

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