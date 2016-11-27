Один из главарей "Исламского государства" уничтожили в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Иракская армия объявила об уничтожении в пригороде Мосула одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" Абу Анаса аш-Шишани, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Согласно информации, уроженец Чечни был убит в результате авиаудара в Мосуле, где, по данным иракских военных, скрывалась группа боевиков.
Как сообщал УНН, правительство Австралии подтвердило задержание в Турции самого разыскиваемого террориста страны - боевика радикальной группировки "Исламское государство" Нила Пракаша.
Напомним, по информации спецслужбы Нидерландов в Европе находится 60-80 боевиков группировки "Исламское государство".