Одного з керівників МВС Узбекистану вбили на робочому місці

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Начальник головного управління патрульно-постової служби та охорони громадського порядку МВС Узбекистану Дилшод Акрамов знайдений мертвим в своєму службовому кабінеті. Про це повідомило видання Газета.uz, передає УНН.

"Начальник головного управління патрульно-постової служби та охорони громадського порядку МВС Узбекистану підполковник Дилшод Акрамов 4 серпня приблизно о 21:10 було виявлено мертвим зі слідами насильницької смерті у своєму службовому кабінеті на вул. Тараса Шевченка в столиці", - повідомляє видання з посиланням на генеральну прокуратуру Узбекистану.

Дилшод Акрамов очолював це управління з липня.

В цей же день прокуратура Ташкента порушила кримінальну справу за статтею "умисне вбивство з особливою жорстокістю". В даний час ведуться слідчі дії.

Нагадаємо, дворазового чемпіона світу з кікбоксингу вбили у Москві на парковці.

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