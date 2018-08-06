Одного з керівників МВС Узбекистану вбили на робочому місці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Начальник головного управління патрульно-постової служби та охорони громадського порядку МВС Узбекистану Дилшод Акрамов знайдений мертвим в своєму службовому кабінеті. Про це повідомило видання Газета.uz, передає УНН.
"Начальник головного управління патрульно-постової служби та охорони громадського порядку МВС Узбекистану підполковник Дилшод Акрамов 4 серпня приблизно о 21:10 було виявлено мертвим зі слідами насильницької смерті у своєму службовому кабінеті на вул. Тараса Шевченка в столиці", - повідомляє видання з посиланням на генеральну прокуратуру Узбекистану.
Дилшод Акрамов очолював це управління з липня.
В цей же день прокуратура Ташкента порушила кримінальну справу за статтею "умисне вбивство з особливою жорстокістю". В даний час ведуться слідчі дії.
Нагадаємо, дворазового чемпіона світу з кікбоксингу вбили у Москві на парковці.