Одного из руководителей МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Начальник главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшод Акрамов найден мертвым в своем служебном кабинете. Об этом сообщило издание Газета.uz, передает УНН.
"Начальник главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана подполковник Дилшод Акрамов 4 августа примерно в 21:10 был обнаружен мертвым со следами насильственной смерти в своем служебном кабинете на ул. Тараса Шевченко в столице", - сообщает издание со ссылкой на генеральную прокуратуру Узбекистана.
Дилшод Акрамов возглавлял это управление с июля.
В этот же день прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство с особой жестокостью". В настоящее время ведутся следственные действия.