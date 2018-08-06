Одного из руководителей МВД Узбекистана убили на рабочем месте

"Начальник главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана подполковник Дилшод Акрамов 4 августа примерно в 21:10 был обнаружен мертвым со следами насильственной смерти в своем служебном кабинете на ул. Тараса Шевченко в столице", - сообщает издание со ссылкой на генеральную прокуратуру Узбекистана.

Дилшод Акрамов возглавлял это управление с июля.

В этот же день прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство с особой жестокостью". В настоящее время ведутся следственные действия.